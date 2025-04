Linkiesta.it - Zelensky conferma che ci sono truppe ucraine nella regione russa di Belgorod

Il presidente ucraino Volodymyrha pubblicamente riconosciuto per la prima volta che ledi Kyjivattivedi. «Continuiamo a svolgere operazioni attive nelle aree di confine in territorio nemico, e questo è assolutamente giusto: la guerra deve tornare da dove è arrivata», ha detto lunedì 7 aprile nel discorso serale alla nazione.Le operazioni delleoltre il confine russo nonuna novità. Ma finora era statata ufficialmente solo la loro presenzadi Kursk, che si trova a nord di. Nel Kursk, l’Ucraina controlla ancora una piccola area dopo che Mosca ha recuperato la maggior parte del territorio., nel suo discorso, ha detto che il capo dell’esercito ucraino, il generale Oleksandr Syrskyi, lo ha aggiornato dal fronte sulla «presenza» dei soldati ucraini «nelle regioni di Kursk e in quella di».