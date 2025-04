Zelensky | catturati due cittadini cinesi nell' esercito russo a Donetsk

cittadini cinesi che combattevano nell'esercito russo nella regione di Donetsk". Lo ha reso noto Volodymyr Zelensky su Telegram, dicendo di avere i loro documenti. "Abbiamo informazioni secondo cui nelle unità dell'occupante ci sono significativamente più di due cittadini cinesi", ha aggiunto. "Ho incaricato il Ministro degli Affari Esteri di contattare immediatamente Pechino e di scoprire come la Cina intende rispondere a questa situazione". (ANSA-AFP). Quotidiano.net - Zelensky: catturati due cittadini cinesi nell'esercito russo a Donetsk Leggi su Quotidiano.net "I nostri militari hanno catturato dueche combattevanoa regione di". Lo ha reso noto Volodymyrsu Telegram, dicendo di avere i loro documenti. "Abbiamo informazioni secondo cuie unità dell'occupante ci sono significativamente più di due", ha aggiunto. "Ho incaricato il Ministro degli Affari Esteri di contattare immediatamente Pechino e di scoprire come la Cina intende rispondere a questa situazione". (ANSA-AFP).

