Zelensky | Catturati due cinesi che combattevano con i russi

Le truppe ucraine hanno catturato due soldaticheal fianco dei. Lo ha annunciato Volodymyrsu Telegram e poi sui social, spiegando di avere i loro documenti. Il capo della Bankova ha poi aggiunto: «Abbiamo informazioni secondo cui nelle unità dell’occupante ci sono significativamente più di due cittadini».Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of thean army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.We have information suggesting that. pic.twitter.com/ekBr6hCkQL— Volodymyry / ????????? ?????????? (@yUa) April 8, 2025: «Putin intende fare qualsiasi cosa tranne che porre fine alla guerra»«I nostri militari hanno catturato due cittadinichenell’esercito russo nella regione di Donetsk», ha scritto il presidente ucraino.