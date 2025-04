Anteprima24.it - Zannini: “Il mare del litorale domizio considerato eccellente”

Il mare del litorale domitio è eccellente e le acque del mare di Mondragone, Castel Volturno, Cellole e Sessa Aurunca sono pienamente balneabili in vista dell'imminente stagione estiva 2025. Lo certifica la delibera di Giunta regionale della Campania n.157 dello scorso 27 marzo che ha preso atto della classificazione della qualità delle acque adibite alla balneazione per la stagione balneare 2025, sulla scorta dei dati del monitoraggio ARPAC ottenuti durante la stagione balneare 2024 e dei tre anni precedenti, provvedendo la stessa Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania all'aggiornamento e alla revisione dell'attuale rete di monitoraggio e relativi punti di prelievo per la stagione balneare 2025 sulla base anche delle informazioni pervenute da parte delle Amministrazioni comunali competenti e facendo riferimento alla linea di costa adottata dal Ministero della Salute nel proprio portale "Portale Acque".