Zangheri il centenario Omaggio in Consiglio all’ex parlamentare

Ricorrono oggi i cento anni dalla nascita di Renato. Per questo motivo, giovedì 10 ilcomunale dedicherà la prima parte della seduta, convocata alle 16.30, alla commemorazione dell’ex sindaco di Bologna,e docente universitario morto nel 2015 e che ha trascorso a Imola gli ultimi anni di vita. All’iniziativa interverranno il sindaco Marco Panieri, il presidente delcomunale Roberto Visani, il vicepresidente dell’Aula di piazza Matteotti, Nicolas Vacchi, il presidente del Centro studi e ricerche Renato, Walter Tega, i rappresentanti dei gruppi consiliari e Claudia Dall’Osso, moglie del politico e accademico scomparso a Imola il 6 agosto di dieci anni fa., nato a Rimini l’8 aprile 1925, fu professore di Storia economica e Storia delle dottrine economiche nelle Università di Trieste e Bologna, città questa in cui si era laureato e in cui iniziò la carriera politica come consigliere comunale nel 1956, per diventare poi sindaco dal 1970.