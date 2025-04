Internews24.com - Zanetti: «Bayern Inter? Due grandi squadre che si affrontano, ecco che partita mi aspetto. Bisseck ha un grande futuro davanti a sé e su Lautaro…»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneIl vicepresidente dell’, Javier, ha voluto dire la sua in vista della super sfida di stasera contro ilMonaco in Champions Leaguevistato da Süddeutsche Zeitung in vista diMonacodi questa sera, il vicepresidente nerazzurro Javierha presentato così la super sfida valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League.FINALE ANTICIPATA? – «Non so se possiamo parlare di finale anticipata. Ciò significherebbe ignorare una squadra come il Real Madrid, che da anni dimostracontinuità in Champions League, o addirittura il Barcellona. Oppure il Paris Saint-Germain! Per me è stato tutt’altro che sorprendente che il PSG abbia recentemente eliminato il Liverpool. L’allenatore Luis Enrique sta facendo davvero un ottimo lavoro a Parigi.