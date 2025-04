Ilnerazzurro.it - Zanetti: “Bayern ed Inter due grandi squadre, ma non ignoriamo le altre. Giocherei ancora nell’Inter”

Leggi su Ilnerazzurro.it

In vista di una partita come quella traMonaco ed, non potevano mancare le parole di chi, questa partita, anzi, questa finale, l’ha vinta. Da capitano. Parliamo ovviamente di Javier, sue le braccia al cielo con la coppa in quel 22 maggio del 2010 a Madrid, oravistato da Süddeutsche Zeitung. Le parole al quotidiano tedescoIl punto sulle contendenti alla vittoria finale della competizione,inclusa: “Non so se possiamo parlare di finale anticipata. Ciò significherebbe ignorare una squadra come il Real Madrid che da anni dimostra grande continuità in Champions League, o addirittura il Barcellona. Oppure il Paris Saint-Germain. Per me è stato tutt’altro che sorprendente che il PSG abbia recentemente eliminato il Liverpool. L’allenatore Luis Enrique sta facendo davvero un ottimo lavoro a Parigi.