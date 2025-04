Inter-news.it - Zancan rimarca: «Inter più distratta in Serie A. Questione mentale»

Federicoha effettuato una panoramica della situazione in casa, indicando il suo punto di vista su vari argomenti legati ai nerazzurri.IL RAGIONAMENTO – Federicosi è pronunciato a Sky Sport in vista di Bayern Monaco-. Il giornalista ha innanzitutto posto l’accento sulle defezioni in casa nerazzurra, ponendole in comparazione con quelle dei tedeschi: «Dumfries è importante perché è quasi un attaccante aggiunto per la sua fisicità, mentre Dimarco lo è perché dal suo lato l’crea tanto gioco grazie alle combinazioni con Mkhitaryan e Bastoni. Di certo Darmian e Carlos Augusto sono calciatori affidabili, sai quello che ti danno. Per l’non è però un momento semplice, Inzaghi sta gestendo varie assenze. Se facciamo un paragone tra i problemi delle due squadre, Kompany si trova in una situazione peggiore.