Ilrestodelcarlino.it - Yuasa battery Grottazzolina sconfitta nei Playoff Challenge: voglia di riscatto contro Padova

Archiviata la prima uscita dellaneicon unain tre set in casa di Cisterna. Gara che ha visto sempre rincorrere la squadra di coach Massimiliano Ortenzi ma senza riuscire a rimanere incollati ai laziali. "Avevamo scelto di scendere in campo con un determinato sestetto, anche se poi Petkovic si è bloccato in mattinata e abbiamo dovuto cambiare qualcosa - ha commentato coach Massimiliano Ortenzi - Ma al di là di questo non mi è piaciuto cosa abbiamo messo in campo. Non siamo stati noi, con l’atteggiamento e la spensieratezza che ci avevano caratterizzato nell’ultimo periodo. Abbiamo avuto degli sprazzi positivi, nel primo e nel terzo set, rimettendoci in carreggiata, ma abbiamo mollato nelle situazioni semplici. Non mi è piaciuta la poca attenzione, in alcuni momenti ho anche notato la mancanza di agonismo.