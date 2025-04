Your Eyes Tell recensione | un melò potente estremo e stratificato

Movieplayer.it - Your Eyes Tell, recensione: un melò potente, estremo e stratificato Leggi su Movieplayer.it Il remake della pellicola sudcoreana del 2011 è un titolo che ribalta diversi preconcetti sul genere per potenziarne alcuni aspetti chiave per creare un racconto mitico, basato su una geografia action e un mix trasversale di immaginari differenti. Ci sono dei film che vale la pena vedere solamente perché sono in grado di ribaltare i preconcetti intorno ad un genere, estremizzandone il senso, alterandone i tempi, potenziando gli archetipi e moltiplicandone i sottotesti. Film che giocano talmente bene con le regole del proprio immaginario da far scoprire allo spettatore come ci sia la possibilità di farci tante cose, anche inaspettate, a patto che tutto sia pensato per andare verso la stessa direzione. Il melodramma si presta moltissimo a questo esercizio. Il senso di Always, pellicola sudcoreana del 2011 diretta da Song Il-gon, rientrava in questo meccanismo che nella .

