Your Eyes Tell | recensione del film

Your Eyes Tell: recensione del filmYour Eyes Tell (Kimi no Me ga Toikaketeiru) è un lungometraggio dell’etichetta I Love Japan, che riunisce le produzioni del Sol Levante ancora inedite sui grandi schermi italiani. Basato sul sudcoreano Always del 2011 non è un semplice remake ma un nuovo adattamento meno melodrammatico dell’originale e che punta sulla crescita dei due giovani protagonisti. Questo film fa parte di una trilogia live action su storie d’amore e profondi sentimenti e arriva in sala dopo il successo di Let Me Eat Your Pancreas e della maratona di L’Attacco dei Giganti – il film. Parte 1 – L’ Arco e le Freccia Cremisi e Parte 2 – Le Ali della Libertà.La trama di Your Eyes TellQuesto film racconta la storia di Rui Shinozaki, l’attore e modello Ryusei Yokohama e Akari Kashiwagi interpretata dall’attrice Yuriko Yoshitaka. Leggi su Cinefilos.it del(Kimi no Me ga Toikaketeiru) è un lungometraggio dell’etichetta I Love Japan, che riunisce le produzioni del Sol Levante ancora inedite sui grandi schermi italiani. Basato sul sudcoreano Always del 2011 non è un semplice remake ma un nuovo adattamento meno melodrammatico dell’originale e che punta sulla crescita dei due giovani protagonisti. Questofa parte di una trilogia live action su storie d’amore e profondi sentimenti e arriva in sala dopo il successo di Let Me EatPancreas e della maratona di L’Attacco dei Giganti – il. Parte 1 – L’ Arco e le Freccia Cremisi e Parte 2 – Le Ali della Libertà.La trama diQuestoracconta la storia di Rui Shinozaki, l’attore e modello Ryusei Yokohama e Akari Kashiwagi interpretata dall’attrice Yuriko Yoshitaka.

