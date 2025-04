Newsagent.it - X-ReM Buoninfante al Fuorisalone 2025: l’ultima frontiera del riposo è un materasso che garantisce la termoregolazione del corpo

In mostra dal 7 al 14 aprile al Fuori Salone– nello spazio Opificio 31 di Tortona Rocks,innovazione in casa, azienda leader nella produzione di materassi. Si tratta di un brevetto della linea X-Bio dedicato al recupero delle energie e al correttoche sarà svelata nell’installazione X-ReM, un percorso interattivo che porterà il pubblico a vivere e comprendere il tessuto a triplo strato di X-Bio, ossia come la tecnologia dei materiali, pari a quelli utilizzati nello sport professionale, contribuisca a creare le condizioni per un buon sonno.A X-ReM il primario del Centro del Sonno del San Raffaele Luigi Ferini StrambiIl concetto chiave dell’installazione ruota attorno allaperché come confermano studi scientifici (per es. la ricerca pubblicata sulla rivista “Nature Reviews Neuroscience” del 2019) più si riescono a stabilire condizioni di “omogeneità” durante la notte – temperaturarea in primis – tanto più si facilita un buon sonno.