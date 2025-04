WWE | Secondo Vince Russo una superstar dovrebbe turnare face confrontandosi con Gunther

Vince Russo, il controverso ex-head booker di WCW e WWE, ha detto la sua riguardo alla storyline di Gunther, il campione mondiale dei pesi massimi, e Jey Uso. Secondo Russo, sarebbe interessante se Ludwig Kaiser, alleato di Gunther nell’Imperium, venisse coinvolto nella storyline, facendo diventare il tedesco un babyface. Se Gunther perdesse contro Jey a WrestleMania, potrebbe incolpare Kaiser per la sconfitta, il che lo renderebbe automaticamente un personaggio positivo agli occhi del pubblico, dando vita a un nuovo arco narrativo.E voi che ne pensate? Nonostante Ludwig e il campione in carica abbiano (momentaneamente?) separato amichevolmente le proprie strade qualche mese fa, sarebbe il caso di rivederli insieme, magari proprio al Grandaddy of Them All?Fonte: Prityush Haldar (Sportskeeda) Zonawrestling.net - WWE: Secondo Vince Russo “una superstar dovrebbe turnare face, confrontandosi con Gunther” Leggi su Zonawrestling.net , il controverso ex-head booker di WCW e WWE, ha detto la sua riguardo alla storyline di, il campione mondiale dei pesi massimi, e Jey Uso., sarebbe interessante se Ludwig Kaiser, alleato dinell’Imperium, venisse coinvolto nella storyline,ndo diventare il tedesco un baby. Seperdesse contro Jey a WrestleMania, potrebbe incolpare Kaiser per la sconfitta, il che lo renderebbe automaticamente un personaggio positivo agli occhi del pubblico, dando vita a un nuovo arco narrativo.E voi che ne pensate? Nonostante Ludwig e il campione in carica abbiano (momentaneamente?) separato amichevolmente le proprie strade qualche mese fa, sarebbe il caso di rivederli insieme, magari proprio al Grandaddy of Them All?Fonte: Prityush Haldar (Sportskeeda)

WWE: Secondo Vince Russo "una superstar dovrebbe turnare face, confrontandosi con Gunther". Vince Russo: “Vince McMahon al posto di Triple H avrebbe rifiutato la HOF”. Vince Russo | Vince McMahon al posto di Triple H avrebbe rifiutato la HOF. Mickie James sostituita da Michelle McCool a WWE LFG? Vince Russo avverte: "È un terreno scivoloso". Vince Russo analizza l’offerta di The Rock:”Perché Cody dovrebbe cambiare?”. Mustafa Ali avrà un futuro in AEW? Parla Vince Russo. Ne parlano su altre fonti

Vince Russo sulle scelte del team creativo della WWE:”Hanno rovinato l’immagine di Gunther” - La WWE ha alzato il livello della faida tra Jey Uso e il World Heavyweight Champion Gunther nell'ultimo episodio di RAW, facendo sì che il campione distruggesse completamente Jimmy Uso. Sebbene l’obie ... (zonawrestling.net)

Vince Russo: “Vince McMahon al posto di Triple H avrebbe rifiutato la HOF” - Come sappiamo, Triple H sarà introdotto nella Hall Of Fame Classe 2025 in modo da consacrare la sua grande carriera. Per lui si tratterà del secondo anello dal momento che fa già parte dell’Arca della ... (zonawrestling.net)

L'ex stella della WWE Saraya fa una sorprendente rivelazione su Vince McMahon - Nell´ultima edizione del suo podcast ´Rulebreakers´, l´ex stella della WWE Saraya – molto amata dai fan durante la sua permanenza – ha rivelato quanto fosse oppressivo Vince McMahon nei confronti dei ... (worldwrestling.it)