Zonawrestling.net - WWE: Rhea Ripley torna in corsa, a WrestleMania sarà Triple Threat con Sky e Belair

Il General Manager di Raw Adam Pearce ha preso una decisione importante che cambia le carte in tavola per il prossimo41: il Women’s World Championshipdifeso in un match a tre che vedrà coinvolte la campionessa IYO SKY,e Bianca.Come si è arrivati aldiLa situazione si è evoluta nelle ultime settimane in modo sorprendente. Inizialmente Biancasi era guadagnata una shot al titolo vincendo l’Elimination Chamber a febbraio, quando la cintura era ancora nelle mani di. Quest’ultima, dopo essereta da un infortunio, aveva riconquistato il Women’s World Title strappandolo a Liv Morgan durante la première di Raw su Netflix.Tutto sembrava pronto per un confronto diretto tra, ma l’impensabile è accaduto durante una puntata di Raw: IYO SKY ha sfruttato un momento di distrazione tra le due avversarie per conquistare a sorpresa il titolo dalla “Eradicator”.