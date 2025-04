WWE | Jey Uso non ha più paura di Gunther e promette di vincere il titolo per la sua famiglia

Gunther ha forse risvegliato qualcosa in Jey Uso, dopo aver massacrato il fratello Jimmy davanti ai suoi occhi. La furia del Ring General si è abbattuta sui gemelli Uso e dopo aver bloccato Jey alle corde ha lasciato in una pozza di sangue Jimmy che una settimana prima aveva “osato” colpirlo con uno schiaffo. A poche settimane da WrestleMania Jey è sembrato ancora una volta incapace di reagire contro l’austriaco, ma quanto accaduto una settimana fa potrebbe aver portato ad un radicale cambiamento.“Ho avuto paura”Il primo a raggiungere il ring stanotte è stato il campione mondiale pronto a parlare dopo il massacro della scorsa settimana. Jey Uso però non si è fatto attendere, trainato dal pubblico, ma scuro in volto e senza i suoi soliti “Yeet”. Appena è salito sul ring, Jey ha tolto bruscamente il microfono di mano a Gunther e ha iniziato a parlare. Zonawrestling.net - WWE: Jey Uso non ha più paura di Gunther e promette di vincere il titolo per la sua famiglia Leggi su Zonawrestling.net Lunedì scorsoha forse risvegliato qualcosa in Jey Uso, dopo aver massacrato il fratello Jimmy davanti ai suoi occhi. La furia del Ring General si è abbattuta sui gemelli Uso e dopo aver bloccato Jey alle corde ha lasciato in una pozza di sangue Jimmy che una settimana prima aveva “osato” colpirlo con uno schiaffo. A poche settimane da WrestleMania Jey è sembrato ancora una volta incapace di reagire contro l’austriaco, ma quanto accaduto una settimana fa potrebbe aver portato ad un radicale cambiamento.“Ho avuto”Il primo a raggiungere il ring stanotte è stato il campione mondiale pronto a parlare dopo il massacro della scorsa settimana. Jey Uso però non si è fatto attendere, trainato dal pubblico, ma scuro in volto e senza i suoi soliti “Yeet”. Appena è salito sul ring, Jey ha tolto bruscamente il microfono di mano ae ha iniziato a parlare.

WWE: Jey Uso non ha più paura di Gunther e promette di vincere il titolo per la sua famiglia - Lunedì scorso Gunther ha forse risvegliato qualcosa in Jey Uso, dopo aver massacrato il fratello Jimmy davanti ai suoi occhi. La furia del Ring General si è abbattuta sui gemelli Uso e dopo aver blocc ... (zonawrestling.net)

La WWE non crede più in Jey Uso? - La WWE, nonostante le critiche che Jey Uso sta ricevendo online, punta ancora forte su di lui dati i numeri del suo merch venduto ... (spaziowrestling.it)

WWE: Jey Uso contro tutti, la compagnia ignora il backlash e continua a puntare su di lui - Jey Uso potrebbe aver ricevuto critiche online per la sua vittoria su Austin Theory in un minuto a RAW, ma dietro le quinte la compagnia non ha intenzione di rallentare il suo push. Secondo Chris Feat ... (zonawrestling.net)