WWE | I titoli WWE ID potranno essere difesi contro chiunque

C'è molta curiosità attorno al programma WWE ID, lanciato nei mesi scorsi dalla WWE per promuovere lo sviluppo dei migliori talenti della scena indie in vista di un potenziale contratto con la federazione di Stamford. E lo scorso febbraio è arrivato l'annuncio di Triple H: saranno lanciati anche due nuovi titoli, uno maschile e uno femminile, dedicati ai wrestler del programma e assegnati con un torneo, almeno per il primo vincitore. E mentre in questi giorni si stanno definendo proprio i primi accoppiamenti di questi tornei, è arrivato un importante annuncio a riguardo. Titoli aperti a tutti Con un annuncio ufficiale su X, la WWE ha annunciato che, se il torneo è dedicato ai wrestler parte del programma, una volta assegnati i titoli questi potranno essere difesi contro chiunque, in qualsiasi show indipendente.

