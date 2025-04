Zonawrestling.net - WWE: Gunther abbandona bruscamente Raw Recap dopo una domanda su Jimmy Uso

Leggi su Zonawrestling.net

Il World Heavyweight Championha molto a cui pensare dopo Monday Night RAW ma, a quanto pare, parlarne non è nei suoi piani. Durante un’apparizione a RAW Recap, aè stato chiesto del suo brutale attacco aUso e del suo imminente match a WrestleMania 41 contro Jey Uso. Ma invece di rispondere nel dettaglio, “The Ring General” ha interrotto bruscamente l’intervista:“Sai, credo di aver già detto tutto. Ho spiegato chiaramente quali sono le mie motivazioni in questo momento. Sì, ti ringrazio per il tempo, ma il mio è appena scaduto per questo show. Ti auguro una buona serata“, ha dichiarato, prima di lasciare il set visibilmente scosso.Tutto è iniziato la scorsa notte a RAW, quando Jey Uso ha lanciato un messaggio potente davanti al pubblico, dichiarando di non avere più paura didopo quanto accaduto a suo fratello.