Zonawrestling.net - WWE: Combattimento epico tra Lyra Valkyria e Bayley a RAW, la campionessa resta in vetta

Leggi su Zonawrestling.net

ha difeso il Titolo Intercontinentale Femminile contronell’ultimo episodio di RAW andato in onda la scorsa notte. Con il titolo IC femminile ancora senza un match annunciato per WrestleMania,l’incertezza su cosa decideranno di proporre per lo “showcase of the immortals”.Il match si è subito distinto per l’atmosfera da grande evento.hanno aperto le danze con una fase tecnica, scambiandosi prese e tentativi di schienamento, senza che nessuna delle due cedesse terreno.ha poi colpitocon una violenta ginocchiata al volto, mantenendo alta l’intensità dello scontro. Women's #ICTitle on the line on #WWERaw!Who ya got?! pic.twitter.com/dryKxwi6bG— WWE (@WWE) April 8, 2025ha iniziato a reagire, ma poco dopoha fallito un volo all’esterno del ring, atterrando rovinosamente.