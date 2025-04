WWE | A WrestleMania 41 sarà Fatal Four-Way Match per il titolo interccontinentale

Match a quattro dal peso specifico enorme per il titolo Intercontinentale a WrestleMania 41. L'incontro si svolgerà in una delle due serate all'Allegiant Stadium di Las Vegas e vedrà protagonisti quattro stelle di Raw.Il Match per il titolo Intercontinentale è ufficialeL'attuale campione Intercontinentale Bron Breakker difenderà il suo titolo contro tre sfidanti di primo piano: Penta El Zero Miedo, Dominik Mysterio e Finn Bálor. L'annuncio arriva dopo settimane di episodi caotici di WWE Raw, con tutti e quattro gli uomini a in lotta per una chance contro Breakker.Una delle note più interessanti di questo Match sarà la strana relazione tra Dom e Balor, che saranno entrambi nel Match.

