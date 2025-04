Ilgiorno.it - Wow Spazio Fumetto sotto sfratto. Signor Rossi, La Linea e Spider Man: “Non lasciateci senza una casa”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Iltiene la lancia in una mano e lo scudo nell’altra. Laregge un cuore con la scritta “Wow“. Omino & Tacchino corrono per acciuffare chi vuole portar via la loro. Una schiera di personaggi – guidati dalla mano dei loro autori – si muove per salvare “Wow– Museo deldi Milano“ di viale Campania 12, che dallo scorso 1° aprile rischia lo. “Siamo davvero commossi dall’iniziativa coordinata da Erbacce, AFA Autoproduzioni Fichissime Anderground, BUM e Piero Tonin per sostenerci, accolta da tantissimi autrici e autori: un corteo di fumetti contro questoingiusto, per salvaguardare la “” milanese dei personaggi della nona arte” è il commento del museo sui suoi canali social, a corredo delle tante vignette che ora riempiono le sue pagine.