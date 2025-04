Universalmovies.it - WondLa | Il trailer della Seconda Stagione della serie animata

Apple TV+ ha condiviso ieri ildi, l’emozionante trilogiaprodotta da Skydance Animation.Ispirata alladi libri bestseller del New York Times “The Search for” di Tony DiTerlizzi,si appresta a tornare sul catalogo del colosso digitale con laa partire dal 25 aprile sotto la regia di Bobs Gannaway. Ricordiamo che la primaè disponibile su Apple TV+ dallo scorso 28 giugno.Apple TV+ e Skydance Animation hanno precedentemente collaborato al film d’animazione Apple Original “Luck”. La pluripremiata offerta die film originali per bambini e famiglie su Apple TV+ comprende anche lo speciale ibrido animato in live-action “Il coniglietto di velluto”, vincitore di un Emmy, il cortometraggio animato vincitore di un Oscar® e di un BAFTA “Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo” e il film d’animazione vincitore di un BAFTA e nominato all’Oscar® “Wolfwalkers – il popolo dei lupi”.