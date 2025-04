Wine Business Program 2025 il corso per formare i futuri manager del vino

vino in collaborazione con Luiss Business School annuncia il lancio del Wine Business Program 2025, un nuovo percorso didattico nato per formare giovani talenti destinati a ricoprire ruoli strategici nelle imprese vitivinicole italiane. Il Programma è rivolto a laureati e studenti universitari, anche triennali, motivati a costruire una carriera nel mondo del vino.L’obiettivo è colmare il divario tra accademia e impresa, fornendo competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. Durante l’intera durata del corso gli studenti saranno ospitati a Roma nel campus della Luiss Business School e in strutture individuate dalle aziende durante i tirocini. Lapresse.it - Wine Business Program 2025, il corso per formare i futuri manager del vino Leggi su Lapresse.it Un master innovativo che nasce dalle aziende: 5 moduli, 4 mesi di formazione e 3 di tirocinio per 20 partecipanti. Assunzione nelle aziende per i migliori studenti. Il Consorzio Italia delin collaborazione con LuissSchool annuncia il lancio del, un nuovo perdidattico nato pergiovani talenti destinati a ricoprire ruoli strategici nelle imprese vitivinicole italiane. Ilma è rivolto a laureati e studenti universitari, anche triennali, motivati a costruire una carriera nel mondo del.L’obiettivo è colmare il divario tra accademia e impresa, fornendo competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. Durante l’intera durata delgli studenti saranno ospitati a Roma nel campus della LuissSchool e in strutture individuate dalle aziende durante i tirocini.

Wine Business Program 2025, il corso per formare i futuri manager del vino. Wine Business Program 2025: tutto sull’iniziativa di Consorzio Italia del Vino e Luiss Business School. Consorzio Italia del Vino e Luiss Business School insieme per formare i futuri manager del vino. Wine Business Program 2025: il percorso didattico per i futuri manager del vino. Consorzio Italia del Vino e Luiss Business School lanciano Wine Business Program 2025. Consorzio Italia del Vino e Luiss business school avviano master. Ne parlano su altre fonti

Wine Business Program 2025, il corso per formare i futuri manager del vino - (LaPresse) Un master innovativo che nasce dalle aziende: 5 moduli, 4 mesi di formazione e 3 di tirocinio per 20 partecipanti. Assunzione ... (stream24.ilsole24ore.com)

Un master per le imprese vinicole da Consorzio Italia del Vino e Luiss business school - Il Consorzio Italia del Vino in collaborazione con Luiss Business School annuncia il lancio del Wine Business Program 2025, un percorso didattico innovativo nato per formare giovani talenti destinati ... (repubblica.it)

Wine Business Program 2025: il percorso didattico per i futuri manager del vino - Luiss Business School e il Consorzio Italia del Vino hanno lanciato un master per studenti universitari e laureati con il fine di formare la nuova classe dirigente del settore vinicolo ... (tg24.sky.it)