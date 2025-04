Will Smith rivela un dettaglio sul personaggio di Michael B Jordan in Io sono leggenda 2

Leggi su Cinefilos.it

unsuldiB.in Iohato unfondamentale suldiB.in Io2. Uscito nel 2007, Ioè ambientato in un mondo post-apocalittico e vedenei panni del virologo dell’esercito americano Dr. Robert Neville, unico sopravvissuto a New York City, mentre cerca una cura per un virus che ha spazzato via la maggior parte dell’umanità e trasformato gli umani in mutanti notturni. Nel 2022, è stato confermato che Io2 era in fase di sviluppo conche riprendeva il suo ruolo epronto a recitare al suo fianco.Ora, durante una recente apparizione nel podcast Drink Champs di REVOLT,hato unchiave suldiin Io2.