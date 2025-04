Will Smith a Marina di Massa si esibirà a casa Bocelli durante il gran galà ‘Stravagante’ | prezzi da 1 100 a 2 500 euro

Will Smith. L’icona del cinema hollywoodiano, si esibirà nel corso di un galà esclusivo (“Stravagante”, così è stato intitolato), nella suggestiva Villa Alpebella di Marina di Massa di proprietà della famiglia del tenore Andrea Bocelli.L’evento, anticipa “Il Tirreno“, si svolgerà nell’ambito del Big Art Festival, organizzato da Berin Iglesias Holding, una società leader nel settore degli appuntamenti di lusso con oltre 25 anni di esperienza globale e una rete di uffici in 18 Paesi. Il Big Art Festival prevede una formula, che unisce performance artistiche di altissimo livello a esperienze gourmet e location esclusive. Subito dopo la tappa toscana, farà tappa allo Sporting di Montecarlo, nel Principato di Monaco. Il calendario degli eventi alterna con ville storiche, capitali glamour e scenari iconici. Ilfattoquotidiano.it - Will Smith a Marina di Massa, si esibirà a casa Bocelli durante il gran galà ‘Stravagante’: prezzi da 1.100 a 2.500 euro Leggi su Ilfattoquotidiano.it Un evento glamour nell’estate toscana. Quando? Il 25 luglio. Con chi? Con. L’icona del cinema hollywoodiano, sinel corso di unesclusivo (“Stravagante”, così è stato intitolato), nella suggestiva Villa Alpebella dididi proprietà della famiglia del tenore Andrea.L’evento, anticipa “Il Tirreno“, si svolgerà nell’ambito del Big Art Festival, organizzato da Berin Iglesias Holding, una società leader nel settore degli appuntamenti di lusso con oltre 25 anni di esperienza globale e una rete di uffici in 18 Paesi. Il Big Art Festival prevede una formula, che unisce performance artistiche di altissimo livello a esperienze gourmet e location esclusive. Subito dopo la tappa toscana, farà tappa allo Sporting di Montecarlo, nel Principato di Monaco. Il calendario degli eventi alterna con ville storiche, capitali glamour e scenari iconici.

