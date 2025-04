Screenworld.it - Wicked 3: emergono nuovi indizi sulla possibilità di un terzo film

Per tutti coloro che hanno amato il primo, e sono in spasmodica attesa di vedere: For Good in arrivo il prossimo Novembre, potrebbe esserci qualcosa di esaltante all’orizzonte. Oppure no. Infatti, starebbero circolando nelle ultime ore, tramite ScreenRant, alcune voci su uncapitolo della saga, alimentate da recenti dichiarazioni di Winnie Holzman, co-autrice del musical originale e dei due adattamenti cinematografici. Intervistata sul red carpet della Tisch Gala a New York, Holzman ha ammesso che all’interno di Warner Bros. sarebbero in corso delle conversazioni su un3. Ha, però, subito ridimensionato l’entusiasmo affermando:Dichiarazione“Più o meno. Un pochino. Sì, un pochino. Niente di reale“. – Winnie Holzman, co-autrice diChiaramente non è stato confermato niente, ma almeno si è venuti a conoscenza dell’intenzione da parte dei creatori di parlare di unadi un nuovo capitolo che vada ad ampliare la storia, magari mettendo in scena un remake di Il Mago di Oz con Judy Garland e chiudendo il ciclo narrativo.