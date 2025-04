Movieplayer.it - Wes Anderson, Richard Linklater e i debutti alla regia di Scarlett Johansson e Kristen Stewart a Cannes 2025?

Tra i papabili a entrare nella rosa dei contendentiPalma d'Oro si parla anche di Mario Martone con la sua ultima fatica, Fuori, così come di Spike Lee, Kelly Reichardt, Alice Winocour e Lav Diaz, che potrebbe presentare sulla Croisette il suo film su Ferdinando Magellano con Gael García Bernal. Giovedì verrà svelato il programma completo del Festival di, per la gioia dei cinefili. E mentre il festival conferma ufficialmente il ritorno di Tom Cruise con l'anteprima mondiale dell'atteso Mission: Impossible - The Final Reckoning, Deadline ci offre alcuni anticipazioni dando per molto probabile la presenza degli autori Wes, Ari Aster e Spike Lee oltre alle opere prime da regista delle dive. Quest'anno i selezionatori sarebbe in ritardo rispetto al solito e fino a oggi non erano stati diffusi annunci sul programma - ancora top secret - né si conosce .