Werner Herzog riceverà il Leone d’Oro alla Carriera a Venezia 82

il82È stato attribuito al grande regista tedesco(Aguirre, furore di Dio, Fitzcarraldo, Nosferatu-Il principe della notte) ildell’82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di(27 agosto – 6 settembre 2025). La decisione è stata presa dal Cda della Biennale, che ha fatto propria la proposta del Direttore artistico della Mostra, Alberto Barbera., nell’accettare, ha dichiarato: “Sono profondamente onorato di ricevere ilBiennale di. Ho sempre cercato di essere un Buon Soldato del Cinema e questa mi sembra una medaglia per il mio lavoro. Grazie. Tuttavia non mi sono ancora ritirato. Lavoro come sempre. Qualche settimana fa ho terminato un documentario in Africa, Ghost Elephants, e in questo momento sto girando il mio prossimo lungometraggio, Bucking Fastard, in Irlanda.