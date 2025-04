Ilfattoquotidiano.it - Werner Herzog Leone d’oro alla Carriera, il regista: “Mi sembra una medaglia per il mio lavoro”

a Venezia 2025. L’annuncio l’ha dato poche ore fa la Biennale. Magniloquente e affabulante realizzatore di storie con protagonisti ambiziosi, vagamente misticheggianti, dai sogni impossibili, l’82ennebavarese ha accettato l’offerta veneziana affermando: “Ho sempre cercato di essere un Buon Soldato del Cinema e questa miunaper il mio. Grazie. Tuttavia non mi sono ancora ritirato.come sempre. Qualche settimana fa ho terminato un documentario in Africa, Ghost Elephants, e in questo momento sto girando il mio prossimo lungometraggio, Bucking Fastard, in Irlanda. Sto realizzando un film d’animazione basato sul mio romanzo The Twilight World, e interpreterò la voce di un personaggio nel prossimo film d’animazione di Bong Joon-ho.