Movieplayer.it - Werner Herzog Leone d'Oro alla carriera alla Mostra di Venezia 2025

Il maestro del cinema tedesco riceverà ild'oronel corso dell'82° edizione dellaInternazionale d'Arte Cinematografica, in programma dal 27 agosto al 6 settembre. Il maestro del cinemaverrà onorato cold'Oroche gli verrà consegnato nel corso dell'82°del Cinema di. L'autore di capolavori quali Aguirre, furore di Dio o Nosferatu, il principe della notte riceverà il prestigioso riconoscimento nel corso della nuova edizione della manifestazione, in programma al Lido didal 27 agosto al 6 settembre. "Mi sento profondamente onorato a ricevere und'oro onorarioBiennale di", ??ha affermato. "Ho sempre cercato di essere un buon soldato del cinema e questo mi sembra una medaglia per il mio .