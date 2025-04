Welfare aziendale | la sanità integrativa offerta da meno di un’azienda su due

sanità integrativa nel piano Welfare. E questo nonostante sempre più lavoratori richiedano queste formule per sé e per la propria famiglia. E' quanto emerge dall'ultima indagine dell'Osservatorio sanità, condotto da Nomisma per UniSalute. I servizi legati alla salute, insomma, risultano tra i più richiesti e apprezzati, ma ancora oggi solo una minoranza delle imprese italiane prevede una qualche forma di sanità integrativa per i propri dipendenti. La ricerca, infatti, ha rilevato, come accennato, che solo il 45% delle aziende includa la sanità integrativa nel proprio piano di Welfare, con una maggiore diffusione al Nord (51%) e al Centro (49%) rispetto al Sud (34%). Tra i lavoratori che ancora non beneficiano della sanità integrativa, ben tre su quattro (75%) affermano che vorrebbero venisse introdotta nella loro azienda.

