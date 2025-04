Weekend altalenante per il settore giovanile del Cavalluccio | Primavera 1 verso la salvezza

Va in archivio con due vittorie, due sconfitte e un pareggio il fine settimana delle squadre del settore giovanili del Cavalluccio. Il risultato più eclatante è stato ovviamente il successo della Primavera 1 di Nicola Campedelli, che battendo 2-0 il Milan (rete di Giovannini e autogol di Nissen) ha compiuto un passo importantissimo verso la salvezza. E' andata invece peggio all'under 18, che è uscita sconfitta dalla sfida contro l'altra compagine milanese: contro l'Inter infatti i baby bianconeri si sono arresi 3-2. I marcatori del match disputato in Lombardia: 37'pt Lontani (C), 11'st Conti (I), 21'st Galvagno(C), 38'st Kukulis (I), 42'st Moressa (I). La formazione bianconera: Fontana, Biguzzi, Antoniacci (22'st Carlini), Zamagni T., Bertaccini, Greco, Lantignotti (27'st Sanaj), Lontani (22'st Gabriele), Galvagno, Tampieri, Gori (32'st Berti).

