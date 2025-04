Wall Street in rialzo | indici europei recuperano oltre il 3%

rialzo di Wall Street sostiene il rimbalzo degli indici in Europa che ora guadagnano oltre il 3%, cercando di recuperare dopo quattro giorni di panico. Londra guadagna il 3,48%, Parigi il 3,36%, Francoforte il 2,9%, Madrid il 3,04% e Milano il 3,2 per cento. Sul listino di Piazza Affari si evidenzia il calo di controcorrente di Eni (-0,12%) mentre sugli scudi, insieme ai titoli della difesa in Europa, ci sono Leonardo (+8,3%) e Fincantieri (+7,8%). Quotidiano.net - Wall Street in rialzo: indici europei recuperano oltre il 3% Leggi su Quotidiano.net L'avvio indisostiene il rimbalzo degliin Europa che ora guadagnanoil 3%, cercando di recuperare dopo quattro giorni di panico. Londra guadagna il 3,48%, Parigi il 3,36%, Francoforte il 2,9%, Madrid il 3,04% e Milano il 3,2 per cento. Sul listino di Piazza Affari si evidenzia il calo di controcorrente di Eni (-0,12%) mentre sugli scudi, insieme ai titoli della difesa in Europa, ci sono Leonardo (+8,3%) e Fincantieri (+7,8%).

Borse oggi, Wall Street apre in rialzo: +3,59%. Europa a +3%. Trump: «Cina vuole accordo, aspetto chiamata». U. Wall Street traina il rimbalzo degli indici europei: Piazza Affari in crescita. Gli indici USA chiudono in rialzo. Borse, Wall Street chiude in deciso rialzo: Dj +1,65%. Per l'Europa una settimana sull’ottovolante con il caos dazi. A Milano brilla Leonardo. La diretta da Wall Street | Borse Usa chiudono in rialzo: S&P 500 +0,6% e Nasdaq +0,3%. Alert Wall Street sui mercati: indici Usa in forte correzione. Ecco tutti i fattori di rischio. Ne parlano su altre fonti

Rally in Europa per le Borse, +3% - L'avvio in rialzo di Wall Street sostiene il rimbalzo degli indici in Europa che ora guadagnano oltre il 3%, cercando di recuperare dopo quattro giorni di panico. (ANSA) ... (ansa.it)

Wall Street apre in lieve rialzo: S&P 500 guadagna lo 0,19% - Wall Street registra un lieve rialzo grazie alle notizie sui dazi statunitensi, che sembrano meno severi del previsto. Il presidente Trump ha dichiarato una possibile flessibilità, influenzando positi ... (borse.it)

Indici di Wall Street: Impatti dei dazi di Trump e le prospettive per Dow Jones, Nasdaq e S&P 500 - I principali indici azionari di Wall Street hanno registrato il loro peggior giorno dal 2020, con il Dow Jones che ha perso quasi 1.700 punti, mentre l’S&P 500 è sceso di quasi il 5%. (fxempire.it)