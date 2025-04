W Turetta sui muri della scuola Gli studenti in sit-in contro la violenza di genere | Episodio inaccettabile e abominevole il rispetto comincia tra i banchi di scuola

studenti di un liceo pugliese ha organizzato un sit-in davanti all’istituto per condannare le scritte offensive apparse nei bagni delle studentesse. Le frasi, di contenuto sessista, inneggiano anche a Filippo Turetta, reo confesso dell’omicidio di Giulia Cecchettin.L'articolo “W Turetta” sui muri della scuola. Gli studenti in sit-in contro la violenza di genere: “Episodio inaccettabile e abominevole, il rispetto comincia tra i banchi di scuola” . Leggi su Orizzontescuola.it Un gruppo didi un liceo pugliese ha organizzato un sit-in davanti all’istituto per condannare le scritte offensive apparse nei bagni delle studentesse. Le frasi, di contenuto sessista, inneggiano anche a Filippo, reo confesso dell’omicidio di Giulia Cecchettin.L'articolo “W” sui. Gliin sit-inladi: “, iltra idi” .

"Viva Turetta", la frase choc nei bagni delle ragazze di un liceo. "Viva Turetta" e svastiche, scritte choc nei bagni di un liceo a Barletta: "Questi rifiuti umani vanno fermati". La scritta "Turetta libero" nel giorno contro la violenza sulle donne a Canelli. «Viva Turetta», la scritta choc nei bagni delle studentesse di un liceo a Barletta. Infuriano le proteste. «Inaccettabile». Allarme cinghiali: hanno imparato a scavalcare i muri. Ne parlano su altre fonti

Sit in degli studenti a Barletta, 'W Turetta' è abominevole - "Quella scritta per me è stata un pugno nello stomaco, una grandissima vergogna leggerla. Non come studente, né come uomo ma come essere umano mi sono sentito colpito e mi fa male solo immaginare cosa ... (ansa.it)

«Viva Turetta», la scritta choc nei bagni delle studentesse di un liceo a Barletta - La denuncia degli studenti per la scritta che inneggia all'assassino di Giulia Cecchettin. Indignati sono i consiglieri comunali Carmine Doronzo e Michela Diviccaro di Coalizione civica che esprimono ... (msn.com)