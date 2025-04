Ilgiornale.it - Vuitton riapre in Montenapo. Una dimora in stile milanese

Vuitton riapre in Montenapo. Una dimora in stile milanese.

Louis Vuitton Riapre le Porte di Palazzo Taverna, in Montenapoleone a Milano.

Louis Vuitton riapre in Montenapoleone con la sua prima Home Collection.

Riapre il negozio di Louis Vuitton a Milano. Una lettera d’amore alla città, tra arte, giardini d’inverno e la riproduzione di una tipica casa a ringhiera.

Louis Vuitton: riapre la storica sede di Milano tra design e omaggi alla città.

Marco Bay: la botanica per Louis Vuitton in via Montenapoleone.