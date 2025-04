Unlimitednews.it - Von der Leyen sente premier cinese Li Qiang, focus su dazi e relazioni

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La presidente della Commissione europea, Ursula von der, ha avuto oggi un colloquio telefonico con ilLi. Secondo una nota della Commissione, al centro del colloquio sono state lediplomatiche tra Ue e Pechino, che quest’anno segnano il 50mo anniversario dalla loro istituzione.La presidente ha sottolineato “l’importanza vitale della stabilità e della prevedibilità per l’economia globale”. In risposta alla diffusa interruzione causata daistatunitensi, von derha sottolineato la responsabilità dell’Europa e della Cina, in quanto due dei più grandi mercati del mondo, di sostenere un forte sistema commerciale riformato, libero, equo e fondato su un campo di gioco alla pari. Von derha chiesto una risoluzione negoziata della situazione attuale, sottolineando la necessità di evitare un’ulteriore escalation.