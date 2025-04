Sport.quotidiano.net - Volley Serie B2 femminile: My Mech Cervia rimonta e vince contro Fos Reggiane

Doppio successo nel girone F dellaB2di. Di assoluto prestigio quello del Mycheda 0-2 e batte 3-2 (16-25, 18-25, 25-21, 28-26, 15-8) ledel Fos, seconde in classifica e ora staccate di 4 punti dalla capolista Zero System, vittoriosa solo 3-2 sul Progresso. Successo anche per il Massa che3-0 (25-17, 25-15, 25-20) a Pesarola Battistelli e la distacca in classifica, allontanandosi dal fondo della classifica. Nel girone B dellaC maschile nuova sconfitta per la Pietro Pezzi che cade in casa 2-3 (27-25, 25-20, 27-29, 20-25, 13-15) per mano dell’Arredo Uno, terzo in classifica davanti alla Consar a sua volta vittoriosa 3-1 (25-20, 25-23, 21-25, 25-17) col Niagara. Pietro Pezzi ora staccata di 5 punti dalla Paolo Poggi. Doppia sconfitta in trasferta per Orbite e Conad San Zaccaria Atlas rispettivamente 3-1 (25-18, 25-17, 17-25, 25-19) col Pasquali e 3-0 (25-16, 25-13, 25-18) a Viserba.