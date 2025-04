Volata Champions League | Juventus e Atalanta favorite dal calendario

Champions League. A dieci ore e mezza dalla fine del campionato la Volata per assicurarsi il pass che vale l’Europa che conta si è trasformata in una mischia in cui tutti possono vantare crediti e speranze, ma che comincia ad avere gerarchie definite e un calendario sbilanciato.Il crollo di rendimento dell’Atalanta nel girone di ritorno (16 punti in 12 giornate) ha messo a disposizione un secondo passaporto Champions League, una sorpresa visto che i bergamaschi sono entrati nella primavera da contendenti lo scudetto. Una situazione che sta incidendo psicologicamente sulle prestazioni di una squadra costretta improvvisamente a guardarsi alle spalle, ma che potrebbe essere solo passeggera se Gasperini riuscirà a rimettere in piedi i suoi. Panorama.it - Volata Champions League: Juventus e Atalanta favorite dal calendario Leggi su Panorama.it Sei squadre racchiuse in 6 punti, che diventano 10 aggiungendo il Milan e immaginando che i rossoneri abbiano ancora una speranza minima di afferrare un posto nella prossima. A dieci ore e mezza dalla fine del campionato laper assicurarsi il pass che vale l’Europa che conta si è trasformata in una mischia in cui tutti possono vantare crediti e speranze, ma che comincia ad avere gerarchie definite e unsbilanciato.Il crollo di rendimento dell’nel girone di ritorno (16 punti in 12 giornate) ha messo a disposizione un secondo passaporto, una sorpresa visto che i bergamaschi sono entrati nella primavera da contendenti lo scudetto. Una situazione che sta incidendo psicologicamente sulle prestazioni di una squadra costretta improvvisamente a guardarsi alle spalle, ma che potrebbe essere solo passeggera se Gasperini riuscirà a rimettere in piedi i suoi.

