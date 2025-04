Voi due avete vinto The Couple l’annuncio di Ilary Blasi | chi sono i vincitori della prima puntata

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella serata di lunedì 7 aprile ha preso il via The, il nuovo reality show condotto dache mette in palio un montepremi record da un milione di euro.otto le coppie che si sfidano per il trionfo e nelle scorse ore abbiamo scoperto chi halatrasmissione, in onda su Canale 5.A Thele coppie in gara devono essere in grado di mettere in pratica abilità mentali e fisiche ed essere molto complici. Ad affiancarecidue opinionisti, Luca Tommassini e Francesca Barra. Cistate diverse sfide nel primo appuntamento in diretta e alla fine si è saputo quale coppia ha.Leggi anche: “Dai, gliel’ha detto così”., il commentino su Silvia Toffanin proprio a VerissimoThe, chi haladel 7 aprileTutte le coppie di Thehanno a disposizione due chiavi e hanno dato vita a quattro duelli.