Vogliamo bel gioco e risultati | contatti diretti con Sarri | Ultima esperienza all’estero

contatti diretti per il ritorno all'estero: vogliono Sarri per rilanciare il progetto. Cercano bel gioco e risultati dopo una stagione deludente.

Negli ultimi mesi il nome di Maurizio Sarri è tornato prepotentemente al centro del dibattito calcistico. Dopo l'addio alla Lazio, avvenuto in un clima carico di tensioni e polemiche, l'allenatore toscano si è preso una pausa, ma non ha mai nascosto la volontà di tornare in panchina. E da più parti si vocifera che questo ritorno potrebbe avvenire già dalla prossima estate.

Nonostante le critiche ricevute in alcune delle sue ultime esperienze, Sarri continua ad avere estimatori in tutta Europa. Il suo stile di gioco, definito da molti "Sarri-ball", ha lasciato un segno profondo ovunque sia andato: da Napoli a Londra, da Torino a Roma.

