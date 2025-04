Vlahovic Juventus chance di permanenza e rinnovo? Solo a quelle condizioni | novità sul futuro dell’attaccante bianconero

Il futuro di Dusan Vlahovic è ancora tutto da scrive. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, l'attaccante serbo ha la piena fiducia ed il gradimento da parte di Igor Tudor e con la conferma dell'allenatore potrebbe anche rimanere in bianconero.Tuttavia, il centravanti serbo dovrebbe accettare un rinnovo a cifre più basse rispetto a quelle percepite oggi alla Juve. Al momento, però, Vlahovic ed il suo entourage non sarebbero disposti ad accettare offerte al ribasso.

