Juventusnews24.com - Vlahovic Juve ai saluti a meno che… L’ultima spiaggia per evitare la cessione in estate: cosa deve succedere

Il futuro di Dusan Vlahovic pare essere sempre più segnato. Il centravanti serbo, che va in scadenza con la Juventus nel giugno del 2026, si appresta a vivere i suoi ultimi mesi in bianconero prima di dare addio. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che svela però come ci sia ancora un modo per evitare questo scenario: il serbo dovrebbe trovare un accordo al ribasso con la Juve e prolungare il suo contratto, solo in quel caso potrebbe restare a Torino.