Vlahovic e il gesto in Roma Juve | dal segno calma alla discussione con Weah Il retroscena sulla partita del serbo

JuventusNews24Vlahovic e il gesto in Roma Juve: tutti i retroscena da bordocampo dell’attaccante serbo durante il matchLa prestazione di Dusan Vlahovic in Roma–Juve non è stata del tutto convincente: il serbo si è sbattuto molto nel primo tempo ma non è riuscito a incidere sbagliando anche tecnicamente. Come riportato da calciomercato.com, il serbo non è sembrato calmissimo nel primo tempo.Prima ha fatto il segno “calma” a se stesso, in più di un’occasione. Poi ha urlato a Nico Gonzalez di passargli prima la palla e in seguito ha discusso con Weah per un mancato cross. Tensione terminata grazie al gol di Locatelli arrivato poco dopo.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Vlahovic e il gesto in Roma Juve: dal segno “calma” alla discussione con Weah. Il retroscena sulla partita del serbo Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24e ilin: tutti ida bordocampo dell’attaccantedurante il matchLa prestazione di Dusaninnon è stata del tutto convincente: ilsi è sbattuto molto nel primo tempo ma non è riuscito a incidere sbagliando anche tecnicamente. Come riportato da calciomercato.com, ilnon è sembrato calmissimo nel primo tempo.Prima ha fatto il” a se stesso, in più di un’occasione. Poi ha urlato a Nico Gonzalez di passargli prima la pe in seguito ha discusso conper un mancato cross. Tensione terminata grazie al gol di Locatelli arrivato poco dopo.Leggi suntusnews24.com

Vlahovic e il gesto in Roma Juve: discute con Weah e.... Vlahovic, clima teso con i tifosi dopo Juve-Venezia. Cos’è successo? Ricostruzione. VIDEO. Juventus, Di Canio feroce con Vlahovic: "Hai capito che non sei al Pinnetto?". Vlahovic NON INCIDE in Juve Roma: il GESTO di Motta all'uscita. Juventus, Vlahovic e Douglas Luiz evitano le scuse sotto la curva: i tifosi non perdonano. Vlahovic prende in giro Llorente durante Juventus-Roma: il gesto è virale. Ne parlano su altre fonti

Roma-Juventus vista dal campo: Vlahovic discute con Weah, l'"assist" di Tudor e i parastinchi di Shomurodov - Roma-Juventus è stato l`incontro di due allenatori pratici allo stesso modo, ma diametralmente opposti, e forse l`esperienza influisce, ... (msn.com)

Roma-Juventus, le solite critiche assurde a Vlahovic: accanimento di fronte a una buona prestazione - Nel bene e nel male Dusan Vlahovic sarà sempre argomento di discussione per tutti gli amanti di questo sport. Nella giornata di ieri, la Juventus, ha pareggiata in trasferta contro la Roma per 1-1 ... (jmania.it)

Cassano: "La Juventus a Roma mi è piaciuta sul piano dello spirito e dell'identità. Vlahovic improponibile" - Antonio Cassano ha parlato della Juve a Viva el Futbol: "A me la Juve non è dispiaciuta. Per quello che vedo da quando Tudor allena, lui gioca uomo su uomo andando sui riferimenti. La ... (tuttojuve.com)