Tvplay.it - Vlahovic al posto di Osimhen, Juve basita: il duello è impressionante

Leggi su Tvplay.it

In casa, dopo il pari di domenica sera contro la Roma, ci sono delle novità sul futuro di Dusane Victor. Lantus sembra avere una forza diversa da quando in panchina è arrivato Igor Tudor aldi Thiago Motta. Così come visto contro il Genoa, infatti, anche contro la Roma di Claudio Ranieri la ‘Vecchia Signora’ ha mostrato notevoli miglioramenti, soprattutto dal punto di vista del gioco.aldi: il(LaPresse) tvplay.itIl team bianconero, di fatto, non ha creato tantissime occasioni da gol contro i capitolini, ma comunque ha avuto il pallino del gioco per quasi tutta la durata del match. Lo stesso Claudio Ranieri, di fatto, ha confermato che, una volta ottenuto il pareggio, la sua squadra ha cercato di portare a casa il pareggio .