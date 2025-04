Vladimir Topjana ucciso per un terreno | la lite davanti al bar e poi i colpi di pistola

lite, aggressione e infine spari: è morto così Vladimir Topjana, 43enne albanese residente a Cordenons, colpito da un proiettile domenica sera a Fontanafredda, in provincia di Pordenone. Il delitto è avvenuto intorno alle 21 nei pressi del Bar Sporting Milan Club, in via Buonarroti.Leggi anche: Uccide il nuovo compagno della ex moglie e poi si suicida vicino a una scuolaLa fuga e la resaAd aprire il fuoco sarebbe stato il connazionale Roger Shota, 34 anni, residente a Sacile. Dopo l’omicidio, l’uomo si è allontanato a bordo di un’Audi bianca, dirigendosi verso Orsago, nel Trevigiano. Qui ha chiesto aiuto al suo datore di lavoro, Angelo Ferracin, titolare della Ferracin Costruzioni, suonando al campanello dell’abitazione. È stato proprio Ferracin, dopo aver ascoltato il racconto del dipendente, a convincerlo a costituirsi e a chiamare i carabinieri. Thesocialpost.it - Vladimir Topjana ucciso per un terreno: la lite davanti al bar e poi i colpi di pistola Leggi su Thesocialpost.it , aggressione e infine spari: è morto così, 43enne albanese residente a Cordenons,to da un proiettile domenica sera a Fontanafredda, in provincia di Pordenone. Il delitto è avvenuto intorno alle 21 nei pressi del Bar Sporting Milan Club, in via Buonarroti.Leggi anche: Uccide il nuovo compagno della ex moglie e poi si suicida vicino a una scuolaLa fuga e la resaAd aprire il fuoco sarebbe stato il connazionale Roger Shota, 34 anni, residente a Sacile. Dopo l’omicidio, l’uomo si è allontanato a bordo di un’Audi bianca, dirigendosi verso Orsago, nel Trevigiano. Qui ha chiesto aiuto al suo datore di lavoro, Angelo Ferracin, titolare della Ferracin Costruzioni, suonando al campanello dell’abitazione. È stato proprio Ferracin, dopo aver ascoltato il racconto del dipendente, a convincerlo a costituirsi e a chiamare i carabinieri.

