Vladimir Topjana ucciso a Fontanafredda per un terreno | la lite poi gli spari Arrestati padre e figlio

Vladimir Topjana, il 43enne morto domenica sera a Fontanafredda (Pordenone) dopo essere stato raggiunto da tre colpi di arma da fuoco nei pressi di un bar in via Buonarroti, sarebbe stato ucciso per un terreno conteso in Albania. Per l'omicidio Arrestati il connazionale Roger Shota e il padre, Pren Shota. Leggi su Fanpage.it , il 43enne morto domenica sera a(Pordenone) dopo essere stato raggiunto da tre colpi di arma da fuoco nei pressi di un bar in via Buonarroti, sarebbe statoper unconteso in Albania. Per l'omicidioil connazionale Roger Shota e il, Pren Shota.

