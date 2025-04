Tpi.it - “Viva Turetta”: scritte choc nei bagni di un liceo a Barletta

Su una porta neifemminili di un undiqualcuno ha scritto “”, riferendosi chiaramente a Filippo, il giovane che nel novembre 2023 ha ucciso con 75 coltellate la ex fidanzata 22enne Giulia Cecchettin. La scritta è stata scoperta alclassico, musicale e di scienze umane Casardi. Sulle porte e sui muri deianchecon insulti sessisti, frasi volgari contro le donne e svastiche.A denunciarlo sono gli stessi studenti del, secondo cui l’atto vandalico risale ai giorni scorsi, quando idestinati ai maschi sono stati chiusi e i ragazzi hanno quindi usato quelli delle loro compagne.La vicenda è balzata alle cronache per la denuncia di due consiglieri comunali di, Carmine Doronzo e Michela Diviccaro, della lista civica Coalizione civica, i quali hanno diffuso sui social le foto delleesprimendo “profonda indignazione e condanna” per “gli atti vandalici, corredati da simboli nazisti, che rappresentano una chiara manifestazione di ideologie violente e inaccettabili”.