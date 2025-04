Viva Turetta nei bagni delle donne del liceo Gli studenti organizzano un sit di protesta | Non sono ragazzate è odio

Leggi su Open.online

«Un pugno nello stomaco, una vergogna». GlidelCasardi di Barletta hanno organizzato un sit-in di denuncia dopo che neidell’istitutocomparsi gravi insulti contro lee frasi inneggianti a Filippo, reo confesso del femminicidio di Giulia Cecchettin. «Non come studente, né come uomo, ma come essere umano misentito colpito. È vergognoso», afferma Francesco, rappresentante d’istituto. Una studentessa stringe un cartello: «Il rispetto comincia tra i banchi di scuola» e aggiunge: «È tragico, inaccettabile e abominevole: quelle offese e quel “Winqualificabili».Gli insulti neiLe scrittecomparse dopo che, a causa della chiusura deimaschili, quelli femminilistati temporaneamente accessibili anche aglimaschi.