«Viva Turetta»: la frase scioccante trovata nei bagni di un liceo di Barletta

Pochi giorni fa due nuovi casi di femminicidio, quello di Ilaria Sula, uccisa dall’ex fidanzato Mark Samson, e quello di Sara Campanella, accoltellata a morte dal collega universitario Stefano Argentino, hanno scosso l’opinione pubblica, riaprendo il dibattito sulla violenza di genere. In tutta Italia si stanno svolgendo manifestazioni in ricordo delle vittime e per protestare contro una scia di sangue che non accenna a esaurirsi e che, purtroppo, non sembra aver portato a nuove consapevolezze, come dimostra la scritta «» rinvenuta a.Lashock inneggia a Filippo, femminicida di Giulia Cecchettin, la ventiduenne uccisa nel novembre del 2023. È stata risui muri deiriservati alle studentesse nelclassico musicale e di scienze umane “Casardi” del capoluogo pugliese.