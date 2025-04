Anteprima24.it - Vitulano, Casa Turese presenta: “GREEN LINE, nuovi semi della pittura italiana”

Tempo di lettura: 3 minutiSabato 12 Aprile alle 17,arte contemporanea è lieta dire la collettiva dal titolo “”, nuovo progetto ideato e realizzato in collaborazione con la Scuola didell’Accademia di Belle Arti di Macerata in cui saranno esposte una selezione di opere realizzate da dieci studenti iscritti ai corsi del Triennio e del Biennio di specializzazione, rispondenti ai nomi di Lida Cappa, Valeria Celii, Sara Chanoufi, Dora Cirioni, Filippo Cognini, Ilies Mihai Vasile, Maria Teresa Poloni, Scorolli Sofia, Cecilia Nicoletta Semeraro e Goliardo Sterlacchini. Un progetto espositivo ed editoriale che nasce e si sviluppa con la finalità di mettere in evidenza il talento di questo gruppo di giovani studenti, permettendogli di esibire le proprie ricerche focalizzando l’attenzione suilinguaggi pittorici proiettati verso il futuro e l’innovazione in un’esperienza sviluppata a sostegno dell’attività accademica.