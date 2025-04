Vittoria temporanea di Trump | Corte Suprema USA approva Alien Enemies Act per deportazioni

Vittoria temporanea per Donald Trump sulle deportazioni. La Corte Suprema americana ha autorizzato il presidente a utilizzare l'Alien Enemies Act, la legge di guerra del 1798 invocata dall'amministrazione Usa per accelerare le espulsioni di migranti irregolari. La Corte Suprema americana ha sottolineato che le persone che saranno deportate in futuro in base alla legge devono ricevere una notifica e devono avere la possibilità di far riesaminare la loro espulsione. I tre giudici democratici del massimo tribunale Usa si sono detti contrari alla sentenza, mentre la giudice repubblicana Amy Coney Barrett ha espresso un dissenso parziale. Nei giorni scorsi il giudice James Boasberg ha temporaneamente impedito al presidente americano di usare l'Alien Enemies Act contro cinque venezuelani che hanno fatto causa contro l'espulsione. Quotidiano.net - Vittoria temporanea di Trump: Corte Suprema USA approva Alien Enemies Act per deportazioni Leggi su Quotidiano.net per Donaldsulle. Laamericana ha autorizzato il presidente a utilizzare l'Act, la legge di guerra del 1798 invocata dall'amministrazione Usa per accelerare le espulsioni di migranti irregolari. Laamericana ha sottolineato che le persone che saranno deportate in futuro in base alla legge devono ricevere una notifica e devono avere la possibilità di far riesaminare la loro espulsione. I tre giudici democratici del massimo tribunale Usa si sono detti contrari alla sentenza, mentre la giudice repubblicana Amy Coney Barrett ha espresso un dissenso parziale. Nei giorni scorsi il giudice James Boasberg hamente impedito al presidente americano di usare l'Act contro cinque venezuelani che hanno fatto causa contro l'espulsione.

Usa, la Corte suprema consente la legge di guerra per espulsioni. Trump: "Nessuna pausa ai dazi, la Ue dovrà comprare energia da noi" | Bozza di risposta Ue, Palazzo Chigi: "La guerra commerciale non avvantaggia nessuno". Usa. Trump attacca il 14mo emendamento: il giudice Coughenour congela il suo ordine esecutivo sullo ius soli. Guerra in Ucraina, il consigliere di Putin: "La pace ci importa meno della sicurezza, abbiamo già vinto". Usa, un giudice blocca il bando di Trump: ripristinati i visti agli immigrati. La Corte Suprema ha imposto a Trump di pagare aiuti umanitari per 2 miliardi di dollari. Ne parlano su altre fonti

Usa, la Corte suprema consente la legge di guerra per espulsioni - (ANSA) - WASHINGTON, 07 APR - Vittoria temporanea per Donald Trump sulle deportazioni. La Corte suprema americana ha autorizzato il presidente a utilizzare l'Alien Enemies Act, la legge di guerra del ... (gazzettadiparma.it)

Battuta d’arresto per Trump e Musk in un’elezione per la corte suprema del Wisconsin - Il presidente statunitense Donald Trump ha subìto il 1 aprile una battuta d’arresto con l’elezione di una giudice democratica alla corte suprema del Wisconsin, nonostante il forte sostegno di Elon Mus ... (internazionale.it)

Musk sconfitto in Wisconsin: alla Corte Suprema va una giudice liberal. Vittoria per Trump in Florida - Una sonora sconfitta per Elon Musk in Wisconsin, in quella che è diventata la competizione giudiziaria più costosa nella storia degli Stati Uniti, con entrambi i partiti che si sono contesi il control ... (ilfattoquotidiano.it)